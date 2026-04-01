FT: Хегсет пытался инвестировать миллионы в оборонные компании перед ударом США по Ирану

Журналисты заговорили о возможном конфликте интересов, но Пентагон назвал это "клеветой".

Брокер министра войны США Пита Хегсета пытался осуществить многомиллионные инвестиции в оборонные компании за несколько недель до начала американо-израильской операции против Ирана. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, в феврале брокер, связанный с Хегсетом, работающий в Morgan Stanley, обратился к BlackRock. Речь шла об инвестициях в ETF-фонд Defense Industrials Active на миллионы долларов – незадолго до начала военных действий против Тегерана.

Этот фонд, по данным BlackRock, ориентирован на компании, которые могут выиграть от роста государственных расходов на оборону в условиях глобальной напряженности. Среди его ключевых активов – такие гиганты, как RTX Corporation, Lockheed Martin, Northrop Grumman, а также Palantir Technologies.

После публикации материала в Financial Times в Пентагоне резко отреагировали. Пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл заявил, что эти утверждения являются "полностью ложными и сфабрикованными".

"Ни министр Хегсет, ни кто-либо из его представителей не обращался к BlackRock по поводу подобных инвестиций. Это безосновательная клевета, направленная на введение общественности в заблуждение. Мы требуем немедленного опровержения", – подчеркнули в Министерстве обороны США.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что США удалось сменить власть в Иране, а также добавил, что Тегеран не будет иметь ядерного оружия.

На вопрос, сколько еще продлится военная операция США против Ирана, Трамп ответил, что "думает, что 2-3 недели".

Ранее Трамп отметил, что Иран дал согласие на большинство из 15 требований, выдвинутых США Тегерану для прекращения войны. Однако, как отмечает Bloomberg, до сих пор непонятно, ведут ли стороны переговоры. В то же время издание отмечает, что публично Иран отклонил 15-пунктный перечень условий прекращения огня, который администрация Трампа передала через посредников в Пакистане. Кроме того, Тегеран выдвинул в ответ пять собственных условий, а именно сохранение суверенитета над Ормузским проливом.

