У семьи Медведчука нашли роскошную усадьбу на Рублевке, – СМИ

Дом площадью более 2 тысяч квадратных метров оформлен на компанию, связанную с дочерью политика.

Семья украинского политика Виктора Медведчука владеет элитным поместьем на Рублевке под Москвой. Об этом говорится в расследовании Слідство.Інфо.

По данным журналистов, недвижимость оформлена на российскую компанию "Алмирида Инвестментс", которая с февраля 2026 года принадлежит АО "Ренессанс". Владелицей этой структуры является Оксана Марченко – жена Медведчука.

Генеральным директором компании является 21-летняя Дарья Марченко, которая ранее получила российский паспорт и сменила фамилию. Она также известна как крестница правителя РФ Владимира Путина.

Поместье расположено на четырех участках общей площадью более 60 соток. Площадь самого дома – 2217 квадратных метров, что сопоставимо с семейной резиденцией Медведчуков в Пуще-Водице под Киевом.

По информации Слідство.Інфо, семья фактически не проживает в доме – его сдают в аренду. Стоимость достигает около 120 тысяч долларов в месяц.

Внутри – роскошная инфраструктура: несколько спален с санузлами, библиотека, кинозал, СПА-зона, бассейн, тренажерный зал, сауны и хамам. Также в доме есть лифт и скрытая система видеонаблюдения. На территории обустроен гараж и паркинг на 10 автомобилей.

Журналисты отмечают, что еще в 2025 году этот объект называли самым дорогим для аренды в Московской области.

Виктор Медведчук в центре внимания – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что компания друзей кума Путина Медведчука продала Украине судно.

ГП "Администрация морских портов Украины" заключило контракт с румынской компанией SC Severnav SA на поставку буксира-толкача для реки Дунай стоимостью 5,51 млн евро. Судно изготовят в течение 16 месяцев и доставят в порт Рени.

Среди совладельцев компании-продавца числится гражданин Сербии Драган Станоевич, который имеет тесные связи с бывшим украинским политиком Виктором Медведчуком.

Вас также могут заинтересовать новости: