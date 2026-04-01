Из густого леса в Таиланд выныривают три огромных 'кита': как такое возможно (видео)

Невероятное скальное образование в Таиланде Хин Сам Ван, или Скала Трёх Китов, - пожалуй, самое сюрреалистичное из всех в мире. Об это пишет discoverwildlife.

Подобно семейству гигантских китов, это 75-миллионолетнее скальное образование возвышается над океаном деревьев на плато высоко над рекой Меконг на северо-востоке Таиланда.

Сверху скала почти поразительно похожа на семейство китов (мать, отец и детёныш) - большие, выпуклые головы, тёмно-серые тела и белые челюсти этих величественных животных, пожалуй, больше всего напоминают стаю кашалотов.

Самый крупный из трёх "китов" достигает примерно 100 метров в длину - это примерно в семь раз больше, чем у крупного (реального) кашалота.

Сеть троп позволяет посетителям прогуляться по пышному лесу, мимо водопадов, тропических растений и пения птиц, к скальным образованиям. Отсюда открываются виды на могучую реку Меконг и Лаос.

Один из лучших способов оценить, насколько эти валуны похожи на китов, - это посмотреть на них сверху, что доказывает впечатляющее видео, сделанное с дрона.

Three Whale Rock (Hin Sam Wan) is a natural sandstone formation shaped by erosion in Thailand



It is around 75 million years old, dating back to the Cretaceous Period



