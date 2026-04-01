'Воздушные дуэли': РФ придумала новую тактику охоты за украинскими дронами, - The Telegraph

Российские дроны, вооруженные металлическими прутами, пробивают украинские БПЛА.

Россия придумала новую тактику охоты за украинскими беспилотниками. Российские дроны, вооруженные металлическими прутами, ведут воздушные "поединки" против украинских беспилотников в небе, пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, некоторые украинские дроны используют крылья из полистирола или пенопласта для снижения производственных затрат и упрощения производства, поэтому их достаточно легко пробить. И пподобные методы грубой силы становятся все более распространенными на поле боя: дроны-перехватчики используют не только металлические стержни, но и трезубцеобразные инструменты для пробития вражеских дронов.

"С российской стороны в течение последнего года все чаще стали использоваться беспилотники-перехватчики, оснащенные стержнями, предназначенными для физического поражения украинских недорогих дронов", – говорит украинский журналист и эксперт по автономным системам Давид Кириченко.

По его словам, это значительное изменение тактики по сравнению с более ранними методами, когда российские операторы просто пытались столкнуться с целями и вывести их из равновесия.

Как пояснил профессор Джастин Бронк, старший научный сотрудник по военно-воздушным силам и технологиям в Королевском институте объединенных служб, главное преимущество такой тактики тарана заключается в возможности восстановления и повторного использования беспилотника-перехватчика после успешного попадания.

Однако любые такие теоретические преимущества нивелируются практическими ограничениями такого неуклюжего метода, указывает The Telegraph.

"На практике большинство таких попаданий, вероятно, также приведут к повреждению беспилотника-перехватчика. Прямое попадание, подобное этому, также сложнее надежно осуществить, чем детонацию вблизи цели с взрывной боеголовкой", – говорит Бронк.

В свою очередь Сэмюэл Бендетт, аналитик из Центра военно-морского анализа, также выразил сомнения в эффективности этой тактики: "Использование металлических стержней для протыкания дрона может обернуться катастрофой для обоих БПЛА".

Ранее СМИ писали, что Россия и Иран все чаще используют криптовалюту для закупки недорогих дронов и компонентов. Дешевые дроны широко доступны на глобальных платформах электронной коммерции. Из-за этого властям тех или иных стран бывает трудно отследить, кто именно стоит за покупками и какие намерения у покупателей в отношении использования этих устройств.

Тем временем в Украине создают специальные рои перехватывающих дронов, которые позволят одному пилоту управлять сразу несколькими беспилотниками одновременно или научат их "общаться" между собой в воздухе.

