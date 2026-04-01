На морском дне у берегов Шотландии есть необычные кольца: ученые не знают, как они появились

У берегов Шотландии на морском дне появились сотни гигантских круговых образований. С высоты они напоминают бледно-бирюзовые ореолы на фоне более темной воды, и каждое из них представляет собой почти идеальный круг.

Как пишет ECO News, ученые до сих пор не понимают, как образовались эти кольца. Это живые луга морской травы, образующие узоры, которые исследователи только начинают понимать.

Отмечается, что кольца обнаружили в проливе Барра, мелководном канале возле Внешних Гебридских островов. Это первый случай, когда такие кольца из морской травы были замечены в шотландских водах.

Ученые рассказали, что кольца образованы из обыкновенной морской травы Zostera marina, которая образует густые луга в мелких, защищенных бухтах. В проливе Барра эти луга имеют сложные круговые узоры, напоминающие подобные образования, наблюдаемые в Средиземном море, у берегов Дании и вблизи островов Силли в Англии.

Ученые предполагают, что кольца образуются естественным путем. Тем не менее, исследователи пока точно не знают, какие именно процессы создали их.

Исследования из других регионов дают некоторые подсказки. Некоторые ученые связывают появление подобных колец с сочетанием факторов, включая изменения в осадочных отложениях, накопление токсичного сероводорода в старых растениях и способ, которым морская трава распространяется наружу от центрального участка, в то время как старые побеги в середине медленно отмирают.

В издании подчеркнули, что с научной точки зрения эти ландшафты выглядят как хрестоматийный пример самоорганизующихся узоров. Растения помогают друг другу на близком расстоянии, а затем конкурируют за пространство и питательные вещества на больших расстояниях, что может естественным образом создавать кольца, полосы или пятна, похожие на леопардовые, в растительности.

В издании отметили, что Шотландия относит заросли морской травы к приоритетным морским объектам и включает их в морские охраняемые территории. Средства, выделенные на восстановление, помогают общинным проектам собирать семена и пересаживать их, ставя целью восстановление новых гектаров лугов в течение следующих нескольких лет.

