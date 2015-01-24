Могерини: Эскалация конфликта на Донбассе приведет к еще большему ухудшению отношений ЕС и России

Соответствующее заявление Могерини распространено в субботу в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

Высокий представитель отметила, что обстрел жилых районов Мариуполя с территории, которая удерживается сепаратистами, "стоил жизни, как минимум, пятнадцати гражданским, многие получили ранения, невинное население терроризируют". Она также указала и на недавние атаки в Донецке, которые "сопровождались объявлениями относительно дальнейшего наступления со стороны поддерживающих Россией сепаратистов, которые прямо отказались соблюдать режим прекращения огня".

"Эта дальнейшая эскалация открытого вооруженного конфликта имеет трагические последствия для населения, которое страдает уже слишком долго. Это неизбежно приведет к дальнейшему ухудшению отношений между ЕС и Россией. Поэтому я открыто призываю Россию использовать свое значительное влияние на лидеров сепаратистов и прекратить поддержку любой формы: военную, политическую или финансовую ", - заявила Могерини.

Читайте такжеМинобороны сообщило о массированном наступлении боевиковВысокий представитель отметила, что это сможет "предотвратить катастрофические последствия для всех".

"Те, кто несет ответственность за эскалацию, должны прекратить свои враждебные действия и выполнять свои обязательства", - подчеркнула Могерини.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня в Мариуполе боевики совершили теракт, жертвами которого стали 27 человек. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал немедленно созвать Совет Безопасности ООН относительно ситуации в Мариуполе.