Путин ест любовь

Досадная опечатка в заголовке может многое сказать о качестве украинской журналистики, неоднократно уличенной в публикации грязных сплетен о возлюбленном всем миром президенте России, но факт остается фактом - если озверевший диктатор Порошенко, допустим, действительно ест детей, имеющих высокие оценки по русскому языку, то Путин поступает с ними значительно нежнее.

В преддверии новогодних праздников во всем мире значительно возросла любовь простых людей к президенту России Путину В. В. То есть она, конечно, и раньше была такая, что Интерпол только и успевал разгонять слезоточивым полонием постоянные демонстрации европейского населения с требованием к Путину сбросить, наконец, бомбу и прекратить их мучительные любовные изнывания, а авторитетное международное агентство «Pupkinъ@Zalupkinъ» день за днем фиксировало, как популярность Путина в США вдвое, втрое, а потом и вчетверо превышает рейтинг Трампа, и это не говоря уже, опять-таки, о загнивающей Европе, в которой вообще такие чмошные лидеры, что местные жители, понимая, что Путин не резиновый, уже согласны сменить их хотя бы на Медведева или, в крайнем случае, Газманова.

Отдельной строкой дохода российского бюджета стали многомиллиардные мировые продажи календарей с Путиным, на которых он предстает то голый, то с собачкой, то «на отдыхе в проруби» . «Где взять, где взять такой календарь, куплю за любые деньги!» - кричат взъерошенные американцы, носясь как оглашенные. Доходит до смешного - фейковое американское телевидение, пытаясь скрыть неопровержимые факты, выдает многодневные очереди за путинскими календарями за толкучку желающих приобрести новый айфон, и это при том, что вся Америка сейчас массово переходит на «Яндекс.Телефон» со встроенным браузером «Амиго».

Детей выхватывают из больниц по одному и везут к дорогому Владим Владимычу, который набрасывается на них с поцелуями в волосы, руки и в целом во что придется

«Бумажный Путин в стиле ню свел с ума Японию», - сообщает российская пресса. По улицам Токио бегают чокнутые самураи, восхищенные тем, как умело молодой российский лидер «поддерживает свое тело в форме», многие кончают с собой, не в силах удержаться при виде такой красоты, гейши несут убытки, не выдерживая конкуренции.

Путин принимает участие в волонтерском проекте «Мечтай со мной» для тяжелобольных русских детей, в рамках которого берется исполнить мечты сразу пятерых, причем, наугад, и нет ничего удивительного в том, что все желания несчастных деток связаны только с Путиным. Детей выхватывают из больниц по одному и везут к дорогому Владим Владимычу, который набрасывается на них с поцелуями в волосы, руки и в целом во что придется. В далекие смурные годы, когда Россия еще не встала с колен, целовать чужих детей было непопулярно, а если рядом еще и случался папа, знойному целовальнику, как минимум, били морду и ломали ноги, после чего в тюрьме жарили всей камерой (если у него, конечно, не было удостоверения сотрудника органов госбезопасности).

К счастью, те нетолерантные времена давно прошли, и особое удовольствие от вылизывания деток Путин, похоже, получает именно в присутствии их родителей, хотя прошлого своего мальчика Владимир Владимирович все же в конце концов затащил в вертолет . Самая свежая девочка - слепая Регина больше всего в жизни мечтала взять интервью у Путина (в конце концов, о чем еще могла мечтать слепая русская девочка?), и Путин ей, конечно, дал .

«Можно, я потрогаю?» - спросила Регина. «Трогай», - с готовностью согласился Путин. «Очень красивый», - сказала Регина. «Спасибо», - сказал Путин. «Теплый человек», - наивно поделилась девочка с журналистами, а Путин подарил ей за это всякие гаджеты - калейдоскоп, подзорную трубу и раскраски. Вся Россия рыдала над добротой и человечностью своего возлюбленного президента. Путин жрал любовь подданных горстями, высасывал, как вампир. Неудивительно, что ни на что другое ее у них уже давно не остается. А детки и потерпеть могут, у них же тоже все по любви, а там и на войну скоро.

Всех желающих помочь украинской армии просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ