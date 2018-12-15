УПЦ МП отреагировала на участие своих иерархов в Объединительном соборе

В УПЦ МП заговорили о "расколе".

В Украинской православной церкви Московского патриархата прокомментировали участие своих иерархов в Объединительном соборе 15 декабря.

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Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) сказал, что участники собора "больше не имеют отношения" к церкви МП. Поэтому никакие санкции к ним применить не могут, передает "Громадське".

«Если бы они были в УПЦ, то на них могли бы распространяться какие-то действия», — сказал Климент.

По его словам, «они создают новую церковь и туда переходят».

«Мы лишь констатируем, что они перешли в раскол, и сообщим поместные церкви в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся», — сказал Климент.

Ранее СМИ сообщали, что в Объединительном церковном соборе, где провозгласили создание автокефальной церкви Украины, приняли участие два архиерея УПЦ Московского патриархата: Митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.