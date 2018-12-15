УПЦ МП отреагировала на участие своих иерархов в Объединительном соборе
В Украинской православной церкви Московского патриархата прокомментировали участие своих иерархов в Объединительном соборе 15 декабря.
Читайте такжеНовый глава единой поместной православной церкви в Украине выступил с первым словом
Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) сказал, что участники собора "больше не имеют отношения" к церкви МП. Поэтому никакие санкции к ним применить не могут, передает "Громадське".
«Если бы они были в УПЦ, то на них могли бы распространяться какие-то действия», — сказал Климент.
По его словам, «они создают новую церковь и туда переходят».
«Мы лишь констатируем, что они перешли в раскол, и сообщим поместные церкви в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся», — сказал Климент.
Ранее СМИ сообщали, что в Объединительном церковном соборе, где провозгласили создание автокефальной церкви Украины, приняли участие два архиерея УПЦ Московского патриархата: Митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.