Парубий подписал постановление о выборах президента 31 марта

Постановление №9342 "О назначении очередных выборов президента Украины" Верховная Рада приняла 26 ноября.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление №9342 о проведении выборов президента 31 марта 2019 года.

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Об этом говорится на сайте парламента.

Проект постановления 26 ноября внес в ВР спикер парламента. Документ вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада приняла постановление о назначении выборов президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. За данное решение проголосовали 228 народных депутатов Украины.