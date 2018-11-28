Парубий подписал постановление о выборах президента 31 марта
11:10, 28 ноября 2018Политика
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Постановление №9342 "О назначении очередных выборов президента Украины" Верховная Рада приняла 26 ноября.
Выборы в Украине назначены на 31 марта 2019 года / фото УНИАН
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление №9342 о проведении выборов президента 31 марта 2019 года.
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Об этом говорится на сайте парламента.
Проект постановления 26 ноября внес в ВР спикер парламента. Документ вступает в силу со дня его принятия.
Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада приняла постановление о назначении выборов президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. За данное решение проголосовали 228 народных депутатов Украины.
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