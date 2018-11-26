цей матеріал доступний українською

ВР приняла постановление о назначении выборов президента на 31 марта 2019 года

21:55, 26 ноября 2018
Политика
2503 2
Рада проголосовала об утверждении даты президентских выборов на 31 марта 2019 года / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 298 народных депутатов Украины.

Председатель ВР Парубий отметил, что именно он внес проект этого постановления, «чтобы снять любые вопросы в домыслы относительно проведения выборов президента Украины».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада также поддержала законопроект о введении на территории некоторых областей Украины военного положения сроком на 30 дней.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Верховная Рада#выборы президента Украины 2019