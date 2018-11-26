ВР приняла постановление о назначении выборов президента на 31 марта 2019 года

За данное решение проголосовали 298 народных депутатов.

Верховная Рада приняла постановление о назначении выборов президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 298 народных депутатов Украины.

Председатель ВР Парубий отметил, что именно он внес проект этого постановления, «чтобы снять любые вопросы в домыслы относительно проведения выборов президента Украины».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада также поддержала законопроект о введении на территории некоторых областей Украины военного положения сроком на 30 дней.