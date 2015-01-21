Украина усилила охрану границы с Приднестровьем

14:27, 21 января 2015
Политика
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Украина усилила военнослужащими Национальной гвардии участок юго-западной государственной границы.

УНІАН

Об этом заявил секретарь СНБО Андрей Лысенко, передает Еспресо.TV.

"Вчера личный состав 27-й бригады Нацгвардии совершил марш основных сил в районы выполнения служебно-боевых задач по усилению участков Приднестровского сегмента украинско-молдавской границы", - сказал Лысенко.

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По его словам, усиление осуществляется для недопущения незаконного перехода госграницы, вооруженных конфликтов и других провокаций.

Ранее сообщалось, что в непризнанном Приднестровье около 400 военнослужащих Оперативной группы российских войск приступили к занятиям. В ходе учений задействовано более 30 единиц боевой и специальной техники. Особое внимание планируется уделить подготовке личного состава к действиям в составе малых тактических групп.

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