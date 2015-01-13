Портнов назвал не соответствующей действительности "каждую деталь" обвинения ГПУ
Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов заявил, что каждая деталь обвинения Генеральной прокуратуры Украины против него не соответствует действительности.
Об этом Портнов заявил агентству УНИАН, комментируя сообщение о том, что Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении Портнову в злоупотреблении служебным положением.
«Я хотел бы сказать: каждая деталь из этого обвинения не соответствует действительности, т.е. является неправдой», - сказал Портнов, добавив, что позже на своей странице в Facebook «подробно разберет» данное сообщение о подозрении.
При этом Портнов отметил, что в заявлении ГПУ «забыли» сообщить один существенный факт – в чем собственно суть подозрения? «А суть подозрения состоит в том, что, будучи заведующим кафедрой конституционного права Национального университета им. Шевченко, я, подчеркиваю, якобы присвоил собственную зарплату». То есть, по словам Портнова, якобы он прочитал меньшее количество лекций, чем табелировал.
В связи с этим он заявил: «Я хочу это полностью опровергнуть. Несмотря на то, что это смешное обвинение после публичных попыток обвинить (меня) в участии в февральских событиях на Майдане, власть так и не смогла ничего сделать, поэтому ограничились чтением лекций».
Читайте такжеПортнов в девятый раз выиграл суд у Генеральной прокуратурыТакже Портнов подчеркнул, что «именно это обвинение стало основой для определения ко мне международных санкций Советом ЕС», и что «именно этот элемент обвинения уже несколько раз украинскими судебными органами был признан сфальсифицированным». Портнов отметил, что соответствующие решения судов «обязали прокуратуру опровергнуть эти данные», а также сообщить Евросоюзу, что суд признал «недостоверной» распространенную о нем прокуратурой информацию.
Объявление ГПУ о подозрении Портнов связывает с тем, что «ровно через неделю Совет ЕС должен был рассмотреть вопрос о снятии с меня международных санкций в связи с фальсификацией прокуратурой Украины данных против меня».
Кроме того, действия прокуратуры он связывает со своими критическими публикациями в адрес президента Украины Петра Порошенко. «В том числе, основное - я это связываю с тем, что судебная реформа, которая предложена президентом Украины, более чем на 95% повторяет действующий закон о судоустройстве, который я докладывал в парламенте. Именно критика в этой части, я думаю, стала основанием для активизации прокуратуры. Ну и возможно снятие санкций через неделю в Совете ЕС».
Читайте такжеПортнов не находится в розыске - ЯремаТакже Портнов видит связь в действиях ГПУ с его недавними заявлениями о намерении приехать в ближайшее время в Украину. «Именно с моим заявлением в ближайшие месяцы приехать в Украину я также связываю попытку предъявить мне такое безмозглое обвинение для того, чтобы сделать невозможным мой приезд. Я приму обязательно решение, и я, тем не менее, в ближайшее время, возможно, прибуду в Украину для того, чтобы мы могли юридически посоревноваться», - заявил он.
В то же время Портнов подчеркнул, что суть того, что он не приезжает в Украину состоит не в юридической плоскости, а в неоднократных попытках покушения на него. «На меня уже несколько раз было совершено покушение – один раз в Украине, один раз – в Москве», - сказал он, добавив, что в московском СИЗО уже почти десять месяцев сидит подозреваемый по этому делу. Также Портнов сообщил, что 21 января в Москве по делу о покушении на него начнется судебный процесс, в котором он является потерпевшим.
Как сообщал УНИАН, 12 января старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов на своей странице в Facebook написал, что Генеральная прокуратура Украины составила уведомление о подозрении Портнову.
В частности, отметил Карпунцов, Главным следственным управлением Генпрокуратуры проводится досудебное расследование по уголовному производству по факту злоупотребления бывшим заместителем главы АПУ своим служебным положением.
«29.12.2014 по производству составлено уведомление о подозрении Портнову А.В. в совершении уголовного правонарушения», - заявил Карпунцов.
Досудебное расследование продолжается, добавил он.
Справка УНИАН. В мае 2014 г. прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по фактам совершения противоправных действий бывшим заместителем главы АПУ Портновым.
Как информировала пресс-служба прокуратуры, «в июне 2010 года Портнов, используя свое служебное положение, незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко, а также завладел средствами университета».