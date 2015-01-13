Портнов назвал не соответствующей действительности "каждую деталь" обвинения ГПУ

Об этом Портнов заявил агентству УНИАН, комментируя сообщение о том, что Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении Портнову в злоупотреблении служебным положением.

«Я хотел бы сказать: каждая деталь из этого обвинения не соответствует действительности, т.е. является неправдой», - сказал Портнов, добавив, что позже на своей странице в Facebook «подробно разберет» данное сообщение о подозрении.

При этом Портнов отметил, что в заявлении ГПУ «забыли» сообщить один существенный факт – в чем собственно суть подозрения? «А суть подозрения состоит в том, что, будучи заведующим кафедрой конституционного права Национального университета им. Шевченко, я, подчеркиваю, якобы присвоил собственную зарплату». То есть, по словам Портнова, якобы он прочитал меньшее количество лекций, чем табелировал.

В связи с этим он заявил: «Я хочу это полностью опровергнуть. Несмотря на то, что это смешное обвинение после публичных попыток обвинить (меня) в участии в февральских событиях на Майдане, власть так и не смогла ничего сделать, поэтому ограничились чтением лекций».

Читайте также​Портнов в девятый раз выиграл суд у Генеральной прокуратурыТакже Портнов подчеркнул, что «именно это обвинение стало основой для определения ко мне международных санкций Советом ЕС», и что «именно этот элемент обвинения уже несколько раз украинскими судебными органами был признан сфальсифицированным». Портнов отметил, что соответствующие решения судов «обязали прокуратуру опровергнуть эти данные», а также сообщить Евросоюзу, что суд признал «недостоверной» распространенную о нем прокуратурой информацию.

Объявление ГПУ о подозрении Портнов связывает с тем, что «ровно через неделю Совет ЕС должен был рассмотреть вопрос о снятии с меня международных санкций в связи с фальсификацией прокуратурой Украины данных против меня».

Кроме того, действия прокуратуры он связывает со своими критическими публикациями в адрес президента Украины Петра Порошенко. «В том числе, основное - я это связываю с тем, что судебная реформа, которая предложена президентом Украины, более чем на 95% повторяет действующий закон о судоустройстве, который я докладывал в парламенте. Именно критика в этой части, я думаю, стала основанием для активизации прокуратуры. Ну и возможно снятие санкций через неделю в Совете ЕС».

Читайте такжеПортнов не находится в розыске - ЯремаТакже Портнов видит связь в действиях ГПУ с его недавними заявлениями о намерении приехать в ближайшее время в Украину. «Именно с моим заявлением в ближайшие месяцы приехать в Украину я также связываю попытку предъявить мне такое безмозглое обвинение для того, чтобы сделать невозможным мой приезд. Я приму обязательно решение, и я, тем не менее, в ближайшее время, возможно, прибуду в Украину для того, чтобы мы могли юридически посоревноваться», - заявил он.

В то же время Портнов подчеркнул, что суть того, что он не приезжает в Украину состоит не в юридической плоскости, а в неоднократных попытках покушения на него. «На меня уже несколько раз было совершено покушение – один раз в Украине, один раз – в Москве», - сказал он, добавив, что в московском СИЗО уже почти десять месяцев сидит подозреваемый по этому делу. Также Портнов сообщил, что 21 января в Москве по делу о покушении на него начнется судебный процесс, в котором он является потерпевшим.

Как сообщал УНИАН, 12 января старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов на своей странице в Facebook написал, что Генеральная прокуратура Украины составила уведомление о подозрении Портнову.

В частности, отметил Карпунцов, Главным следственным управлением Генпрокуратуры проводится досудебное расследование по уголовному производству по факту злоупотребления бывшим заместителем главы АПУ своим служебным положением.

«29.12.2014 по производству составлено уведомление о подозрении Портнову А.В. в совершении уголовного правонарушения», - заявил Карпунцов.

Досудебное расследование продолжается, добавил он.

Справка УНИАН. В мае 2014 г. прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по фактам совершения противоправных действий бывшим заместителем главы АПУ Портновым.

Как информировала пресс-служба прокуратуры, «в июне 2010 года Портнов, используя свое служебное положение, незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко, а также завладел средствами университета».