ГПУ объявила о подозрении Портнову в злоупотреблении служебным положением

Об этом сообщил старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов на своей странице в Facebook.

В частности, отметил он, главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное расследование по уголовному производству по факту злоупотребления бывшим заместителем главы АПУ своим служебным положением.

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«29.12.2014 по производству составлено уведомление о подозрении Портнову А.В. в совершении уголовного правонарушения», - заявил Карпунцов.

Досудебное расследование продолжается, добавил он.

Как сообщал УНИАН, в мае 2014 г. прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по фактам совершения противоправных действий бывшим заместителем главы АПУ Портновым.

Как информировала пресс-служба прокуратуры, в июне 2010 года Портнов, используя свое служебное положение, незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко, а также завладел средствами университета.

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Кроме того, с целью незаконного влияния на судебную систему Украины уже в качестве представителя высшего учебного заведения Портнов стал членом Высшего совета юстиции.

По этим фактам начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).