Тетерук считает нецелесообразным вызывать в Раду начальника Генштаба и министра обороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в комментарии журналистам народный депутат Украины Андрей Тетерук.

Он подчеркнул, что, по его информации, туда направлена помощь.

Тетерук считает нецелесообразным приглашать сегодня в парламент для информации, в частности, руководство Министерства обороны, Нацгвардии.

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«Борислав Береза (народный депутат - УНИАН) вызывает сейчас начальника Генерального штаба, как он заявляет, министра обороны. То есть мы имеем ситуацию - там бой, там передислокация войск. А у нас (в парламенте - УНИАН) будут двое из трех человек, которые отвечают за эту ситуацию, сейчас доложат, что они должны сделать», - подчеркнул Тетерук.

По его словам, «это нужно было делать вчера, раз они такие грамотные стратеги, или это можно делать постфактум, а не во время того, когда человек умирает, и ему нужно делать срочную операцию, то мы не вызываем хирурга и не начинаем ему «парить мозги».

При этом Тетерук, говоря о ситуации в Донецком аэропорту, отметил: «Ситуация там как на войне - сложная, я не буду говорить, что там все классно, но она не безнадежная».

«Наши войска в достаточной степени готовы отражать агрессию», - подчеркнул Тетерук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 января, руководитель пресс-службы антитеррористической операции Андрей Лысенко заявил, что в зоне АТО в последние дни проходят тяжелые боевые действия, о чем свидетельствуют 84 обстрела боевиков по украинским подразделениям.

Также боевики, кроме обстрелов, пытаются атаковать украинских военных.

«Вчера были 2 атаки на Донецкий аэропорт, все успешно отбили, враг несет значительные потери», - отметил Лысенко.

В результате обстрелов частично разрушена диспетчерская башня аэропорта.

В то же время депутат Борислав Береза сообщил, что защитникам Донецкого аэропорта выдвинут ультиматум до 17.00 покинуть территорию объекта. «Позвонили «киборги» из аэропорта. Говорят, что им прислали подмогу в лице 7 человек. И ультиматум - до 17.00. Или они покидают Донецкий аэропорт, или их уничтожают», - сообщил Береза.