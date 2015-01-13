​Боевики выдвинули ультиматум бойцам АТО в донецком аэропорту

Об этом изданию ЛІГАБізнесІнформ сообщил один из бойцов. Отступать, по его словам, "киборги" не намерены.

Читайте такжеПоявилось видео, как боевики "Градами" обстреливали донецкий аэропорт

"Нас бьют с двух сторон танками с 400 м и артиллерией. Поддержки нашей артиллерии нет. До 17.00 боевики дали время уйти из нового терминала. Если мы этого не сделаем, террористы нас здесь просто уничтожат. Терминал полностью простреливается. Но мы никуда не уйдем. Мы не собираемся отступать. Нас три дня уничтожают тяжелыми орудиями. Здесь уже ничего не осталось. Мы ждем поддержку",– сообщил один из бойцов.

Как сообщал УНИАН, в последнее время ситуация в районе донецкого аэропорта значительно обострилась. Сегодня с самого утра боевики из артиллерии обстреливают позиции "киборгов". По словам украинских военных, боевики полностью разрушили диспетчерскую вышку аэропорта. "Визуально вышки тоже нет. Дым в районе нового терминала", - сообщают свидетели в социальных сетях.