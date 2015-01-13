Гройсман пообщался с "киборгами" из аэропорта и вызывает в Раду Полторака и Муженко - депутат
15:48, 13 января 2015Политика
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В Верховную Раду к 16.00 могут вызвать министра обороны Степана Полторака и главу Генштаба Виктора Муженко.
Муженко и Полторака могут вызвать в Раду / Фото УНИАН
Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман пообщался с "киборгами", которые в данный момент находятся в Донецком аэропорту.
Об этом сообщил депутат Борислав Береза на своей странице в Facebook.
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"Речь услышанная Владимиром Борисовичем была полна эмоций, фактов и ненормативной лексики. Но она впечатлила и его и сидящего рядом с ним Олега Ляшко. Насколько я понимаю, в данный момент, идёт вызов на 16-00 в ВР Муженко и Полторака", - отметил он.
Допис by Borislav Bereza.
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