Гройсман пообщался с "киборгами" из аэропорта и вызывает в Раду Полторака и Муженко - депутат

Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман пообщался с "киборгами", которые в данный момент находятся в Донецком аэропорту.

Об этом сообщил депутат Борислав Береза на своей странице в Facebook.

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"Речь услышанная Владимиром Борисовичем была полна эмоций, фактов и ненормативной лексики. Но она впечатлила и его и сидящего рядом с ним Олега Ляшко. Насколько я понимаю, в данный момент, идёт вызов на 16-00 в ВР Муженко и Полторака", - отметил он.