Ситуацию в донецком аэропорту стабилизировали, киборгов поддержала артиллерия

14:52, 13 января 2015
Политика
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Ситуация в донецком аэропорту стабилизирована.

В аэропорту разрушена вышка / Facebook Юрий Йижакевич

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Ночью боевики обстреляли аэропорт из РСЗО "Град", а сегодня огонь велся по новому терминалу из двух танков и тяжелой артиллерии.

В результате ночного обстрела упала диспетчерская вышка.

Post by Пресс-центр АТО.

Одновременно комбат 5-го отдельного батальона «Правого сектора» по прозвищу «Черный» в эфире Громадське ТВ заявил, что им отдан приказ наблюдать и пожаловался на невозможность вывезти раненых, сообщает InfoResist.

По данным волонтера Татьяны Рычковой, двух раненых уже вывезли.

Post by Татьяна Рычкова.

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