Ситуацию в донецком аэропорту стабилизировали, киборгов поддержала артиллерия
14:52, 13 января 2015Политика
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Ситуация в донецком аэропорту стабилизирована.
В аэропорту разрушена вышка / Facebook Юрий Йижакевич
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Ночью боевики обстреляли аэропорт из РСЗО "Град", а сегодня огонь велся по новому терминалу из двух танков и тяжелой артиллерии.
В результате ночного обстрела упала диспетчерская вышка.
Post by Пресс-центр АТО.
Одновременно комбат 5-го отдельного батальона «Правого сектора» по прозвищу «Черный» в эфире Громадське ТВ заявил, что им отдан приказ наблюдать и пожаловался на невозможность вывезти раненых, сообщает InfoResist.
По данным волонтера Татьяны Рычковой, двух раненых уже вывезли.
Post by Татьяна Рычкова.
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