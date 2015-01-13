Ситуацию в донецком аэропорту стабилизировали, киборгов поддержала артиллерия

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Ночью боевики обстреляли аэропорт из РСЗО "Град", а сегодня огонь велся по новому терминалу из двух танков и тяжелой артиллерии.

В результате ночного обстрела упала диспетчерская вышка.

Одновременно комбат 5-го отдельного батальона «Правого сектора» по прозвищу «Черный» в эфире Громадське ТВ заявил, что им отдан приказ наблюдать и пожаловался на невозможность вывезти раненых, сообщает InfoResist.

По данным волонтера Татьяны Рычковой, двух раненых уже вывезли.