Депутаты создали еще два межфракционных объединения
10:28, 13 января 2015Политика
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В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение “За национальное патриотическое воспитание”, председателем которого избран народный депутат Игорь Артюшенко (фракция Блока Петра Порошенко).
В парламенте созданы новые межфракционные объединения / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман на заседании парламента.
Он также сообщил о создании межфракционного депутатского объединения “Обеспечение прав человека”, председателем которого избран народный депутат Александр Фельдман (внефракционный).
Читайте такжеВ Раде создали еще семь межфракционных объединенийКак сообщал УНИАН, сегодня Рада рассмотрит президентский законопроект об обеспечении права на справедливый суд и обращение к ПАСЕ относительно освобождения украинской летчицы Надежды Савченко.
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