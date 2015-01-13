Депутаты создали еще два межфракционных объединения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман на заседании парламента.

Он также сообщил о создании межфракционного депутатского объединения “Обеспечение прав человека”, председателем которого избран народный депутат Александр Фельдман (внефракционный).

Читайте такжеВ Раде создали еще семь межфракционных объединенийКак сообщал УНИАН, сегодня Рада рассмотрит президентский законопроект об обеспечении права на справедливый суд и обращение к ПАСЕ относительно освобождения украинской летчицы Надежды Савченко.