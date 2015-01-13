Рада рассматривает законопроект о праве на справедливый суд (прямая трансляция)
Сегодня Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект об обеспечении права на справедливый суд.
Кроме того, депутаты рассмотрят 2 проекта постановлений об обращении парламента к ПАСЕ, канцлеру Германии Ангеле Меркель, президентам Франции и России Франсуа Олланду и Владимиру Путину по поводу освобождения украинской летчицы Надежды Савченко.
Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня также предусмотрено повторное рассмотрение ряда законопроектов с предложениями президента.
Читайте такжеПрезидент подписал закон о продлении выплат пострадавшим на МайданеТакже среди прочего будут рассматриваться законопроекты, касающиеся защиты информационного телерадиопространства Украины и Общественного телевидения и радиовещания.
Кроме того, депутаты рассмотрят проект постановления об увековечении памяти Героев Украины, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины.