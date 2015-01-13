Встреча в "нормандском формате" в Астане возможна после выполнения Минских договоренностей - заявление

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Германии, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Германии, Франции, Украины и России по итогам их встречи в Берлине 12 января.

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В заявлении отмечается, что министры иностранных дел Франции Лоран Фабьюс, Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, России Сергей Лавров и Украины Павел Климкин провели всеобъемлющее обсуждение политических путей в направлении мирного урегулирования ситуации в Украине и возможности проведения саммита в Астане.

«Министры подтверждают их твердую приверженность быстрому и всеобъемлющему мирному решению существующего кризиса, в том числе (установление) стойкого политического процесса», - говорится в заявлении.

В этой связи подчеркивается, что главы четырех внешнеполитических ведомств заверили, что основой для урегулирования конфликта являются Минские договоренности, которые должны быть имплементированы всеми сторонами без исключений в полном объеме. «Они вновь подтвердили необходимость полного соблюдения режима «тишины», - отмечается в заявлении.

Таким образом, «министры призывают контактную группу встретиться в ближайшие дни для достижения прогресса относительно полной имплементации Минских договоренностей, включая создание соответствующих условий для эффективного прекращения огня, достижения соглашения относительно модальностей (условий) доставки гуманитарной помощи и продолжения освобождения заложников».

«Это может быть вкладом в ускорение подготовки для проведения успешного саммита в Астане. Они согласились, что дальнейшая работа должна быть сделана для завершения достижения этих условий», - подытоживается в документе.