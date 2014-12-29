Военное положение будет объявлено, как только будут развязаны боевые действия - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что военное положение в Украине будет объявлено, как только будут развязаны военные действия.

Об этом он заявил на пресс-конференции 29 декабря.

Порошенко уверен, что военного решения конфликта на Донбассе нет и существует исключительно политическое решение конфликта на Донбассе.

Вместе с тем, он подчеркнул, что военное положение будет введено немедленно его указом, как только состоятся наступательные операции от линий столкновения.

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"Никто не будет колебаться ни минуты", - подчеркнул Порошенко.

"Кто хочет поиграть - оружие в руки и под пули российской военной машины, самой сильной военной машины на континенте. Увидите, чем это закончится", - сказал он.

По словам Порошенко, режим прекращения огня работает.

Он отметил, что два последних заседания СНБО были посвящены тому, что будет делать правительство, если режим перемирия будет нарушен.

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"В таком случае военное положение будет введено немедленно. Все документы о создании ставки верховного главнокомандующего уже готовы. И поэтому мы так настаивали, чтобы бюджет Украины был принят уже сейчас. Потому что мы считаем, что риски являются высокими", - сказал президент.

"Я как верховный главнокомандующий должен защитить свою страну от диверсионно-террористических групп. Поэтому сейчас делается очень много вещей, которые делают элементы механизма нашей защиты более эффективными", - добавил он.