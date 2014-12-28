По состоянию на 23.45 заседание ВР после объявленного перерыва до 23.30 так и не возобновилось
23:52, 28 декабря 2014Политика
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По состоянию на 23.45 заседание Верховной Рады после объявленного перерыва до 23.30 так и не возобновилось.
По состоянию на 23.45 заседание ВР после объявленного перерыва до 23.30 так и не возобновилось / Фото УНИАН
Как передает корреспондент агентства УНИАН, в сессионном зале нет руководства парламента, а депутатов там находится около двух третей.
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