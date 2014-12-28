По состоянию на 23.45 заседание ВР после объявленного перерыва до 23.30 так и не возобновилось

По состоянию на 23.45 заседание Верховной Рады после объявленного перерыва до 23.30 так и не возобновилось.



Как передает корреспондент агентства УНИАН, в сессионном зале нет руководства парламента, а депутатов там находится около двух третей. Читайте такжеРада объявила перерыв до 23.30, "чтобы не было дискуссий в зале"

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