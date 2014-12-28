ВР разрешила генпрокурору назначать прокуроров без стажа работы в прокуратуре или в суде

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 283 народных депутата из 360 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил автор законопроекта, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Руслан Князевич, необходимо обновить существующую систему «жестко и радикально». «Речь идет о законе, который будет действовать всего три месяца, потому что в новом законе этот вопрос все равно урегулирован», - сказал он и добавил, что действующий закон о прокуратуре заканчивает свое действие через несколько месяцев.

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Законом статья 46 Закона Украины «О прокуратуре» дополняется новой частью, в соответствии с которой в исключительных случаях генеральный прокурор Украины в интересах обеспечения надлежащего осуществления функций прокуратуры может, при условии надлежащего обоснования, принять решение о назначении на должности первого заместителя, заместителя генерального прокурора Украины, их старших помощников и помощников, прокуроров Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, специализированных прокуратур (на правах областных), их первых заместителей, заместителей, межрайонных прокуроров, прокуроров городов, районов, районов в городах и приравненных к ним специализированных прокуратур, их первых заместителей и заместителей, начальников главных управлений, управлений, отделов прокуратур, их первых заместителей, заместителей, старших прокуроров и прокуроров прокуратур всех уровней лиц младшего возраста, чем предусмотренный этой статьей, и которые не имеют предусмотренного этой статьей стажа работы в органах прокуратуры или на судебных должностях, но имеют соответствующий стаж работы в области права.

Как отмечается в пояснительной записке, в соответствии с действующим Законом Украины «О прокуратуре» прокурорами и следователями могут назначаться граждане Украины, которые имеют высшее юридическое образование, необходимые деловые и моральные качества.

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При этом на должности прокуроров Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя и приравненных к ним прокуроров назначаются лица в возрасте не моложе 30 лет и которые имеют стаж работы в органах прокуратуры или на судебных должностях не меньше семи лет, а на должности районных и городских прокуроров – в возрасте не моложе 25 лет со стажем работы в органах прокуратуры или на судебных должностях не меньше трех лет. Если человек не имеет опыта практической работы по специальности, он проходит в органах прокуратуры стажировку сроком до одного года, говорится в пояснительной записке.