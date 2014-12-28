Перед рассмотрением правительственных законопроектов состоится совет коалиции - Гройсман

10:36, 28 декабря 2014
Политика
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В Верховной Раде перед рассмотрением правительственных законопроектов состоится заседании совета коалиции.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что по ходатайству фракций коалиции в начале заседания будет рассмотрен вопрос о внесения законопроектов в повестку дня сессии, а также о рассмотрении законопроектов в первом чтении.

После этого, перед рассмотрением законопроекта №1577 в повторном первом чтении, а также ряда правительственных законопроектов во втором чтении, будет объявлен перерыв.

Читайте такжеДепутаты планируют рассмотреть законопроект о бюджете-2015 (прямая трансляция)“И далее прошлись в рабочем порядке по всем законопроектам, позиции фракции. Буде собрание совета коалиции и там будет принято окончательное решение”, - сказал Гройсман.

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