Перед рассмотрением правительственных законопроектов состоится совет коалиции - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что по ходатайству фракций коалиции в начале заседания будет рассмотрен вопрос о внесения законопроектов в повестку дня сессии, а также о рассмотрении законопроектов в первом чтении.

После этого, перед рассмотрением законопроекта №1577 в повторном первом чтении, а также ряда правительственных законопроектов во втором чтении, будет объявлен перерыв.

Читайте такжеДепутаты планируют рассмотреть законопроект о бюджете-2015 (прямая трансляция)“И далее прошлись в рабочем порядке по всем законопроектам, позиции фракции. Буде собрание совета коалиции и там будет принято окончательное решение”, - сказал Гройсман.