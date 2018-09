Порошенко рассказал о "голубях мира с тенью двуглавого орла"

Порошенко также сказал, что "вся страна уставлена билбордами с призывом к «компромиссу» с агрессором".

Президент Петр Порошенко заявляет, что вопрос обеспечения мира должен учитывать интересы Украины и не является предметом для компромиссов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Мы убеждаем весь мир, что любые уступки Кремлю без восстановления территориальной целостности Украины - это поражение международного права и свободы, это проигрыш демократической Европы и победа авторитарной "Азиопы". А между тем у нас самих вся страна уставлена билбордами с призывом к «компромиссу» с агрессором. Чуть ли не каждый столб окружили голуби мира ... Только тень от них, от этих голубей, как будто от двуглавого (орла - УНИАН). И пусть вас не вводит в заблуждение успокоительное воркование, потому что у клювах в этих горлиц - семена мира на российских условиях", - подчеркнул президент.

"Мир" - это красивая и привлекательная упаковка, в которую можно положить все, что угодно. Поэтому мы должны быть бдительными. Не забывайте, что враг пришел сюда не за Крымом, и враг пришел сюда не за Донбассом, а враг пришел за всей Украиной. И без Украины империя не представляется возможной. Так где будем проводить границу так называемого компромисса, по Донцу, по Днепру, может, по Збручу?»- заявил Порошенко.

"Стремление к настоящему миру на основе украинского интереса в борьбе за него, вопросы суверенитета, территориальной целостности Украины и нашего цивилизационного выбора не являются, и, я подчеркиваю, не будут предметом компромисса. Иначе или нас не будет, или мы будем уже не мы, или здесь будут стоять воины другого государства", - подчеркнул Порошенко.

По словам президента, в вопросах же, которые не являются вопросами "to be or not to be" - быть или не быть - Украина готова к дипломатической гибкости, поскольку легкого и простого пути к миру нет, особенно в противостоянии с врагом, чей военный потенциал значительно больше.

"Еще раз подчеркиваю, что и "фитиль "войны, и "ключи от мира" находятся не в Киеве, не в Брюсселе и не в Вашингтоне, они находятся в Москве. Но мир нам принесет не умиротворение агрессора ... И не согласие на условия России. К настоящему и справедливому миру нас приведут только укрепление обороноспособности нашей страны, усиление нашей армии, укрепление дипломатического корпуса и увеличение единства внутри страны. Обеспечение мира и победы имеет как крепкий фронт, так и надежный тыл, единство и сплоченность общества в борьбе с врагом и усилить такое единство должно создание единой поместной православной украинской церкви", - подчеркнул Порошенко.