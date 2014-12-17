Во время визита Порошенко в Польшу будут подписаны 5 документов

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии главы польского государства.

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Согласно сообщению, в первый день визита президент Польши Бронислав Коморовский подпишет акт ратификации польским парламентом Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, а представители делегаций - 2 протокола и 2 меморандума.

Протоколы будут касаться изменений в Соглашение о малом пограничном движении, которое было подписано в 2008 году, и соглашение с 2009 года об обучении граждан Украины в Европейском колледже в Натолине в Варшаве.

Меморандумы будут касаться поддержки Польшей реформ местного самоуправления в Украине и адаптации украинской инфраструктуры к стандартам Евросоюза.

Петр Порошенко посещал Варшаву по приглашению президента Польши Бронислава Коморовского в начале июня этого года еще до официальной инаугурации на должность президента.