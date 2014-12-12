Коморовский: Украина может рассчитывать на поддержку Вышеградской четверки

Об этом заявил президент Польши Бронислав Коморовский после встречи с главами государств Вышеградской четверки, Австрии и Словении сегодня в Праге.

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"Вышеградская группа подтверждает свою готовность поддержать Украину в широком спектре дел, как реализация реформ, несогласие с нарушением международного права в контексте Украины и поддержка разрешения конфликта с Россией", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась польским телевидением, после встречи.

Коморовский отметил, что главы этих государств во время своих речей упоминали обнародованное ранее в декабре заявление министров иностранных дел Вышеградской четверки о поддержке Украины.

По его словам, это положительный сигнал, которым он поделится с президентом Украины Петром Порошенко, визит в Польшу которого ожидается на будущей неделе.

"С большим удовольствием хочу отметить, что мы нашли общий язык, общую позицию по важным делам в контексте процессов, которые имеют место на востоке Европы. Имею в виду, российско-украинский конфликт", - сказал Бронислав Коморовский.

Президент Польши также сообщил, что каждое из государств этого объединения выработало для себя определенную специализацию, в которой планирует помогать Украине, отметив, что польские власти считают своей приоритетной задачей содействовать проведению реформы местного самоуправления.

Бронислав Коморовский отметил, что польские эксперты уже сотрудничают в этой сфере с представителями украинских властей.