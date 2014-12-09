Заместитель госсекретаря США: Украину ждет судьба Ирана и КНДР при возобновлении ядерной программы

Такое заявление сделала заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Готмюллер в интервью "ЕвроПравде".

"В случае продолжения этого пути (изготовления ядерной бомбы) вас ждет статус страны-изгоя - как Северной Кореи или Ирана. Украина ли хочет оказаться в такой компании?" - сказала она.

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По словам Роуз Готмюллер, Украина потеряет лидирующую роль в мире в вопросе нераспространения ядерного оружия, а также статус надежного партнера.

Кроме того, по мнению заместителя госсекретаря, Украина не получит "минимальной добавленной стоимости к своей безопасности". "Ровно наоборот. Последствия таких изменений для Украины станут просто катастрофическими", - подчеркнула Роуз Готмюллер.