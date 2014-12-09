Заместитель госсекретаря США: С ядерным оружием Украина была бы в меньшей безопасности от РФ

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Готмюллер в интервью "Европейской правде".

"В этом случае (при наличии у Украины ядерного оружия. - Ред.) Россия загнала бы ваше государство в кризисное состояние значительно раньше, чем это произошло сейчас", - отметила она.

По словам Готмюллер, ядерное оружие, если бы оно осталось в Украине, было бы источником нестабильности.

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"В течение последних 20 лет вы жили в достаточно стабильной ситуации и ситуации безопасности. Имея ядерное оружие, вы не получили бы такой привилегии", - пояснила заместитель госсекретаря.

Она также напомнила, что наличие ядерного оружия не является гарантией ненападения.

1969 год доказал нам, что это правило не работает! Тогда мир подошел невероятно близко к атомной войне между СССР и Китаем!" - подчеркнула Готмюллер.

"Как бы вы отнеслись к тому, что ядерное оружие и радиоактивные материалы остались бы в Украине и сегодня оказались в Донецке и Луганске?" - отметила она.