Белый Дом не собирается поддерживать идею Путина о референдуме на Донбассе

В администрации президента США считают, что проведение так называемого референдума противозаконно и не соответствует Минским соглашениям.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не намерена поддерживать предложение Президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении референдума на оккупированном Донбассе с целью определения статуса этих территорий.

Об этом сообщает американское издание The Hill.

В частности, в Белом доме сказали, что президент Трамп не рассматривает возможность поддержать предложение Путина о проведении референдума на востоке Украины.

"Администрация Трампа не рассматривает вопрос поддержки референдума на востоке Украины", - сказал представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гаррет Маркис.

При этом Маркис отметил, что Минские соглашения от 2015 года в отношении конфликта на востоке Украины, которые призваны обеспечить установление мира в регионе, "не имеют никакой опции для референдума".

Читайте такжеТука узрел в идее «референдума» на Донбассе желание России уйти

"Более того, организация так называемого референдума в той части Украины, которая не находится под контролем правительства, не будет иметь законности", - подчеркнул он.

Эту позицию Белого Дома подтвердило посольство США в Украине.

Адміністрація Президента не розглядає можливості підтримки референдуму у східній Україні. Мінські угоди є процесом для вирішення конфлікту на Донбасі, і ці угоди не передбачають жодних варіантів для референдуму. (1/2) https://t.co/D2eJvMGVXE — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 20 липня 2018 р.

Кроме того, по этому поводу также высказались и в Госдепартаменте США. "Для ясности: Администрация не рассматривает вопрос поддержки референдума на востоке Украины. "Референдум" не будет иметь законности. Мы продолжаем поддерживать Минские соглашения для урегулирования конфликта на Донбассе", - отметила пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науерт.

To be clear: The Administration is not considering supporting a referendum in E Ukraine - A “referendum” would have no legitimacy. We continue to support #Minsk agreements for solving the conflict in #Donbas#ukraine@statedept — Heather Nauert (@statedeptspox) 20 липня 2018 р.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов подтвердил, что Путин на встрече с Трампом поднял эту тему. По словам посла, президент РФ сделал "конкретные предложения" относительно того, каким образом разрешить текущий конфликт.

Как сообщал УНИАН, по данным Bloomberg, Путин во время встречи с Трампом, которая состоялась 16 июня в Хельсинки, предложил провести на оккупированном Донбассе референдум о статусе территорий. В ответ президент США предложил не раскрывать публично предложение российского лидера, чтобы рассмотреть его. В предложении Путина говорится о проведении голосования жителями оккупированных территорий по поводу их статуса с участием международного сообщества.

17 июля Путин заявил, что договорился с Трампом проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса в Украине.

«Мы говорили об Украине, там есть некоторые новые идеи относительно способов урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать это пока на экспертном уровне», - сказал Путин.