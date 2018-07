Белый Дом не собирается поддерживать идею Путина о референдуме на Донбассе

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не намерена поддерживать предложение Президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении референдума на оккупированном Донбассе с целью определения статуса этих территорий.

Об этом сообщает американское издание The Hill.

В частности, в Белом доме сказали, что президент Трамп не рассматривает возможность поддержать предложение Путина о проведении референдума на востоке Украины.

"Администрация Трампа не рассматривает вопрос поддержки референдума на востоке Украины", - сказал представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гаррет Маркис.

При этом Маркис отметил, что Минские соглашения от 2015 года в отношении конфликта на востоке Украины, которые призваны обеспечить установление мира в регионе, "не имеют никакой опции для референдума".

"Более того, организация так называемого референдума в той части Украины, которая не находится под контролем правительства, не будет иметь законности", - подчеркнул он.

Эту позицию Белого Дома подтвердило посольство США в Украине.

Кроме того, по этому поводу также высказались и в Госдепартаменте США. "Для ясности: Администрация не рассматривает вопрос поддержки референдума на востоке Украины. "Референдум" не будет иметь законности. Мы продолжаем поддерживать Минские соглашения для урегулирования конфликта на Донбассе", - отметила пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науерт.

