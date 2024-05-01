По мнению Жорина, это оптимальный путь для страны, где такое количество ветеранов и опыт войны.

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин позитивно оценил идею с возможным созданием частных военных компаний в Украине. Комментируя поданный в Раду законопроект, он назвал эту идею "адекватной и своевременной".

"Это оптимальный путь для страны, где такое количество ветеранов и опыт войны. Возможность для военных найти себя после службы в армии, зарабатывать нормальные деньги и продолжать заниматься направлением, в котором являются профессионалами", - отметил Жорин.

В то же время он отметил, что в случае реализации этой идеи нужно учитывать один важный момент - "в чьи руки попадет этот инструмент".

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"Чтобы из хороших возможностей для ветеранов это не превратилось в политическую или криминальную историю", - подытожил военный.

В Украине могут появиться частные военные компании

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о международных оборонных компаниях в Украине. Инициатором выступил народный депутат Сергей Гривко. Предлагается разрешить оборонным кампаниям действовать за рубежом, охраняя объекты, людей или территории тех или иных государств.

Законопроект предлагает решить сразу несколько ключевых проблем, которые встанут перед Украиной после демобилизации военных и окончания войны, в частности, повышение уровня внешней и внутренней безопасности; увеличение доходов госбюджета, содействие социально-психологической реабилитации демобилизованных военных.

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