По россиянам активно работают FPV-дроны, артиллерия.

Неделю назад российские оккупанты активизировались на Купянском направлении, атаки происходят по несколько раз в день.

Об этом сказал военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович в эфире телемарафона. Он отметил, что враг активно начал атаковать и штурмовать позиции Сил обороны.

"Штурмуют активно, почти ежедневно по несколько раз в день, волнами. По максимуму отбиваем. Очень эффективны FPV-дроны в отражении штурмов, работает артиллерия", - подчеркнул Петрович.

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Он сообщил, что за последнюю неделю потери россиян составили около 300 человек убитыми и тяжелоранеными, а также уничтожено 8 единиц техники - БМП и три танка Т-72.

"Отражение атак врага не легкое, но успешное и россияне почувствовали серьезный отпор", - добавил военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады.

По его словам, оккупанты используют технику и пехоту во время атак. Он рассказал, что враг на технике доезжает до позиций, если ему это удается, потому что часто подрываются на минах или их встречают украинские FPV-дроны и на этом для них все штурмы заканчиваются.

При этом добавил, что для штурма противник может использовать до 5 единиц техники, чтобы подъехать как можно ближе к украинским позициям, но наши беспилотники хорошо поражают вражескую технику и не дают "отрабатывать" по украинским защитникам. Он продемонстрировал поврежденную машину украинских штурмовиков, которые отбили позиции у врага.

"Было сложное боевое задание, поскольку после наступления россиян были потеряны некоторые наши позиции и пока враг не закрепился, то наши штурмовики отбили эти позиции. Потому что если бы оккупанты закрепились и наладили логистику, то отбивать позиции было бы сложнее. Наши штурмовики подъезжали как можно ближе, десантировались и штурмовали позиции врага", - отметил Петрович.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, на Купянском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили 6 атак в районах населенных пунктов Берестовое, восточнее Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

Ожесточенные бои происходят на Авдеевском и Бахмутском направлениях. В частности, на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 33 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Семеновка, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

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