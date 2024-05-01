Чиновник рассказал, что делается для того, чтобы этого не произошло.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сомневается, что россиянам удастся повторить наступление на Херсон, однако полностью такой возможности не исключает.

Об этом он заявил в интервью Liga.net, отвечая на вопрос об угрозе усиления боевых действий и вероятности нового наступления на Херсон в конце весны-лета.

"Считаю, что большое вторжение, как это было, им не удастся. Потому что у нас есть естественная преграда - река. Сомневаюсь, что получится ее пересечь. Но россияне захотят закрепиться где-то на правом берегу. Поэтому есть такая вероятность. Мы готовы. Имеем средства и человеческие ресурсы, чтобы этого не произошло. Постоянно с командованием на связи", - подчеркнул Прокудин.

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Он рассказал, что сейчас возводится вторая линия оборонительных заграждений.

"Очень высокие темпы. Планируем в следующем месяце все закончить. Это должны быть безопасные для военных места - бетонные сооружения, противотанковые рвы. У нас - 220 километров первой линии, которую мы строим с военными, и 174 - вторая, работаем с подрядчиками. Они под постоянным наблюдением всех правоохранительных структур. Все проверяется и будет сделано", - сказал Прокудин.

По его информации, в последнее время Россия увеличила количество обстрелов Херсонской области.

"Количество ударов возросло более чем в четыре раза. За последние 10 дней враг в среднем выпускает около 700 снарядов ежедневно. В январе-феврале было по 150. Россияне продолжают атаковать из ствольной, реактивной артиллерии, танков, авиации, беспилотников", - рассказал глава ОГА.

Он отметил, что люди здесь слышат взрывы каждые две минуты. В области уже повреждено 28 тысяч гражданских объектов: домов, школ, детсадов, больниц. Враг постоянно пытается попасть по энергетической инфраструктуре.

По словам Прокудина, тревоги, в частности в Херсоне, звучат ежедневно, и до 10 раз в сутки. При этом он отметил, что тревога может предупредить только о ракетной опасности и дронах, а российские войска бьют по городу с временно оккупированного левобережья из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, FPV-дроны применяют. Об этом не получается предупредить заблаговременно, между "выходом" и "прилетом" - секунды.

Он добавил, что россияне просто "кошмарят" херсонцев беспилотниками.

"Беспилотники сотнями летают, сбрасывают взрывчатку. Уже зафиксировано более 600 случаев по области, 300 попаданий FPV-шками с начала года. Целят по гражданским, которые вышли в магазин, везут гуманитарку. Даже по похоронному транспорту. Дронов люди боятся больше, чем другого оружия", - поделился Прокудин.

Ситуация с обстрелами в Херсонской области

Недавно начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что в Херсонской области не прекращаются попытки врага выбить ВСУ с их позиций на левом берегу Днепра. Со своей стороны морская пехота, другие подразделения Сил обороны продолжают удерживать свои позиции, несмотря на огромное давление со стороны российских оккупантов.

Плетенчук отметил, что враг продолжает обстреливать Херсон, куда, к сожалению, до сих пор достает обычная ствольная артиллерия россиян.

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