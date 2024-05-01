TAYANNA рассказала о болезни, которая заставила ее отменить все планы.

Известная украинская певица TAYANNA пожаловалась на резкое ухудшение здоровья. Артистка объяснила, что стало причиной ее плохого самочувствия.

На своей странице в Instagram TAYANNA опубликовала фото, под которыми написала, что заболела. Она показала снимки с градусником и пожаловалась на высокую температуру. Кроме того, у певицы охрип голос.

Сейчас у исполнительницы плотный график выступлений на сцене, поэтому она решила сразу обратиться к врачу. По словам TAYANNA, у нее вирусная болезнь. Певица предполагает, что причиной болезни стали постоянный стресс и волнение:

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Полгода не болела. А поскольку я психосомат сильный, сразу тело реагирует на большое количество эмоционального переживания. И вот приплыла.

Звезда поделилась, что на этот день у нее было запланировано немало рабочих встреч, презентация песен на радио, запись композиции на студии и занятие в спортзале. Из-за болезни певица была вынуждена перенести все планы и остаться дома. TAYANNA обратилась к поклонникам и пошутила над своим охрипшим голосом.

"Лежу и думаю, может, кому-то концерт дать, попеть новым тембром голоса, зовите", - сказала артистка

Напомним, ранее TAYANNA откровенно рассказала, свободно ли ее сердце.

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