Отмечается, что системы РЭБ просты в использовании, а обучение на них длится до 15 минут.

Государство заключило контракт с украинской компанией "МиксСтил", которая производит окопные РЭБ, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что речь идет о модели окопного РЭБа PARASOL. Она имеет две модификации: одна защищает от дронов позиции военных. Другая - технику.

"Одно из ключевых преимуществ PARASOL - она незаметна для вражеских РЭБ. Первая разработка, PARASOL 01, защищает позиции военных, подавляя российские FPV-дроны на расстоянии в пределах 200 метров. Вторая разработка, PARASOL 02, защищает технику - ее можно на нее установить и подключить к бортовой сети, дроны глушатся также на расстоянии в пределах 200 метров", - пояснил Федоров.

Видео дня

Он также отметил, что эти средства просты в эксплуатации. По словам Федорова, научиться ими пользоваться можно за 10-15 минут.

"Государство уже заключило контракты с разработчиком, компанией "МиксСтил", покупает две модификации PARASOL, а Силы обороны их активно используют", - сказал Федоров.

Роль дронов на поле боя растет

Накануне The Independent сообщал, что за время войны РФ подала 342 патента на дроны, Украина только 4. Лидером по количеству таких патентов остается Китай.

По мнению The Wall Street Journal, Украина делает ставку на дроны большой дальности. Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам и логистике повышая стоимость войны для Москвы.

Вас также могут заинтересовать новости: