FPV-дроны пытаются занять нишу противотанковых ракетных комплексов, отметил защитник Украины.

В Украине во время полномасштабной войны против РФ работа беспилотных систем "базируется на условных трех китах".

Такой информацией поделился младший сержант батальона беспилотных авиакомплексов 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Анатолий Никитин в эфире канала "Киев24". По его словам, один из элементов работы беспилотных систем - "это работа FPV-дронов, которые собой пытаются занять нишу противотанковых ракетных комплексов".

"Это работа дронов-крыльев наблюдения и наведения. Локально донаведение и донаблюдение, уже объективный контроль поражения - это "мавики". То есть - это разведка. И непосредственно ночные сбросы, которые заняли нишу, как когда-то летали "кукурузники" в Первую мировую, во Вторую мировую войну, сейчас этим занимаются мирные агродроны, которые переоборудованы под сброс тяжелых бомб", - рассказал воин о других двух "китах".

Видео дня

В центре внимания дроны для ВСУ - что сегодня нужно знать

Стоит отметить, что во время войны против РФ дроны различных типов занимают одну из ведущих ролей для уничтожения, в частности, техники противника и разных объектов.

В начале апреля заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр сообщила, что в этом году наше государство сможет изготовить около 2 миллионов беспилотников. Потом стало известно, что Кабмин выделил на дроны еще 15 миллиардов гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: