РФ продолжает перебрасывать войска на Донбасс, за выходные вошли 2 дивизиона артиллерии - ИС

Об это сообщает Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Доукомплектование происходит в основном за счёт переброски российских наемников и солдат-контрактников армии РФ из состава сводных тактических групп, развёрнутых на границе.

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Продолжается усиление артиллерийской составляющей бандформирований и группировки российских войск. В течении последних двух суток как минимум 2 дивизиона ствольной артиллерии (152-мм гаубицы «МСТА-Б», 122-мм гаубицы Д-30) прибыли в оккупированные районы Донбасса. Кроме того, нарастающими темпами продолжается подвоз и накопление боеприпасов, а также других предметов снабжения из России.

В связи с существенными потерями подразделений спецназа Вооруженных сил РФ на Донбасс перебрасываются подразделения спецназначения Внутренних войск МВД РФ. Идентифицированы бойцы спецподразделений ВВ МВД России:

- 7-го отряда специального назначения "Росич" (Новочеркасск),

- 15-го отряда специального назначения "Вятич" (Армавир),

- 17-го отряда специального назначения "Эдельвейс" (Минеральные Воды),

- 107-й бригады ВВ МВД (Владивосток).

В связи с потерями сводной батальонной тактической группы (БТГ) Центрального военного округа РФ, сформированной из состава двух мотострелковых бригад округа, данная БТГ отведена с передовых позиций в районе Докучаевска на доукомплектование и пополнение во второй эшелон в район Старобешево-Кутейниково. Общие потери данной БТГ (безвозвратные и санитарные) достигли четверти первоначального списочного состава.

В ряде населённых пунктов Донбасса (Торез, Ровеньки, Снежное, Красный Луч) террористы продолжают проводить «мобилизационные мероприятия» в так называемую «Армию Новороссии». Данные «мероприятия» проводятся вооружёнными боевиками на ряде предприятий и шахт региона в принудительном порядке. Общее количество «мобилизованных» таким образом местных жителей за последние дни составило в целом менее 30 человек.