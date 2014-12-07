Минобороны РФ отчиталось о погибших за сутки солдатах в боях на Донбассе - правозащитница

В отчете Минобороны РФ за 30 ноября говорится, что российские военнослужащие в районе донецкого аэропорта потеряли убитыми 198 человек, ранены - 116.

Об этом сообщила российская правозащитница Елена Васильева на странице сообщества "Груз-200" в Facebook.

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"Район донецкого аэропорта. Боевые действия прекращены. Части отведены с зоны прямого боеконтакта. Общие потери состоянием на 6:00 мск частей, задействованных в боестолкновениях: частей 16-й бригады специального назначения ГРУ ГенШ РФ, частей 200-й бригады особого назначения ЮВО (Ростов), мотострелкового батальона и танковой роты 4-й отдельной гвардейской кантемировской танковой бригады, батальона 22-й отдельной бригады ГРУ ГенШ РФ, штурмовой роты 106-й гвардейской дивизии ВДВ - двухсотых - 299, трехсотых - 190 (из них 96 - тяжело). ТМН - 171", - приводит Васильева имеющийся у нее в распоряжении документ.