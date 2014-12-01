Для прекращения огня в Донецкий аэропорт выехали украинский и российский генералы - АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

"С целью урегулирования кризисной ситуации, сложившейся в районе международного аэропорта "Донецк", принимаются меры со стороны совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня. Сегодня утром в указанный район выехали руководители совместного центра украинской и российской сторон", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Украину представляет генерал-лейтенант Владимир Аскаров, Россию - генерал-лейтенант Александр Ленцов.

Цель поездки – прекращение штурма стратегического объекта и снижение градуса напряженности с обеих сторон.

По данным совместного центра, по состоянию на 13.00 зафиксировано 11 случаев обстрела Донецкого аэропорта.