В Донецком аэропорту погибли двое украинских военных, пятнадцать ранены - СМИ

Сегодня в Донецком аэропорту погибли двое украинских военных, еще 15 ранены.

Об этом LB.ua сообщили бойцы 95-ой бригады ВДВ.

Аэропорт сегодня весь день подвергается артобстрелам. Тем не менее, украинским бойцам удается удерживать свои позиции. Распространяющаяся по интернету информация о том, что аэропорт захватили сепаратисты, не отвечает действительности.

Читайте такжеВ зоне АТО силовики отражают атаки по четырем направлениям (карта)Ранее сообщалось, что двое военнослужащих из 79-й бригады были тяжело ранены в результате перестрелки в Донецком аэропорту. Погибших не было.

В 95-й бригаде также не было потерь.