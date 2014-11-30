В Донецком аэропорту погибли двое украинских военных, пятнадцать ранены - СМИ
03:36, 30 ноября 2014Политика
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Донецкий аэропорт сегодня весь день подвергается артобстрелам.
Боевики обстреливают аэропорт в Донецке / facebook.com/sergei.loiko
Сегодня в Донецком аэропорту погибли двое украинских военных, еще 15 ранены.
Об этом LB.ua сообщили бойцы 95-ой бригады ВДВ.
Аэропорт сегодня весь день подвергается артобстрелам. Тем не менее, украинским бойцам удается удерживать свои позиции. Распространяющаяся по интернету информация о том, что аэропорт захватили сепаратисты, не отвечает действительности.
Читайте такжеВ зоне АТО силовики отражают атаки по четырем направлениям (карта)Ранее сообщалось, что двое военнослужащих из 79-й бригады были тяжело ранены в результате перестрелки в Донецком аэропорту. Погибших не было.
В 95-й бригаде также не было потерь.
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