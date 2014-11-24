Мирослава Гонгадзе после разговора с Байденом: "Европейские друзья" делают все, чтобы ничего не делать

США делают "невозможное", чтобы удержать международную коалицию против России, а все что нужно сейчас сделать Украине - ввести реформы.

Об этом заявила вдова журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава на своей странице в Facebook.

"Долго говорила с Байденом (Джо Байден, вице-президент США - прим. УНИАН) про Украину на самолете домой. Друзья, украинцы, чиновники и все вместе взятые, нужно правительство и реформы. Срочно. Поверьте мне, говорю вам это из первых уст, американцы делают невозможное чтобы удержать международную коалицию против России", - пишет она.

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Гонгадзе отметила, что детали, которые ей сообщил вице-президент США, не для публикации.

"Будет правительство - будут дополнительные деньги и остальная помощь. Вы даже не представляете, что делают наши "европейские друзья" только чтобы ничего не делать. И не все золото что блестит, и кричит, это я про друзей Украины в Конгрессе США, которые имеют небольшое влияние на республиканский кокус, зато умеют делать красивые эпатажные заявления", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джо Байден во время визита в Украину заявлял, что при условии введения необходимых реформ Украина будет иметь возможность получать финансовую поддержку от международного сообщества.

“Я вас должен заверить: если Украина будет двигаться курсом реформ, то международные партнеры будут помогать, начиная с Соединенных Штатов”, - сказал Байден.

Вместе с тем он отметил, что его страна тесно сотрудничает с международными организациями для того, чтобы Украина была обеспечена необходимой поддержкой и финансовыми ресурсами.