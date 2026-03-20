'Гриб', который вдруг побежал: ученые наткнулись на паука, научившегося выдавать себя за других

В тропических лесах Эквадора ученые обнаружили новый вид паука, который маскируется под паразитический гриб – тот самый тип организмов, который вдохновил создателей сериала The Last of Us, пишет The New York Times.

Необычную находку сделал герпетолог Александр Бентли во время экскурсии в амазонских джунглях. В частности, демонстрируя туристам гриб кордицепс – паразита, убивающего насекомых и "управляющего" их поведением, – он наткнулся на нечто странное: "гриб" вдруг начал двигаться.

Сначала исследователь предположил, что нашел новый тип кордицепса, способный заставлять своего носителя двигаться даже после заражения. Однако после публикации находки на платформе iNaturalist выяснилось, что это не гриб, а паук, имитирующий заражение.

Речь идет о грибе рода Gibellula – паразите, близком к кордицепсам, заражающем пауков. Именно под него и "маскируется" новый вид.

Впоследствии ученые идентифицировали паука как представителя редкого рода Taczanowskia. Дальнейшие исследования подтвердили: это ранее неизвестный науке вид, получивший название Taczanowskia waska.

Паразитические грибы распространяются, заражая беспозвоночных. Попав в организм, они разрастаются внутри, воздействуют на нервную систему и изменяют поведение жертвы, в конечном итоге убивая ее. Именно поэтому их часто сравнивают с "зомби-инфекцией".

Новооткрытый паук имитирует вид такого заражения: на его теле есть наросты, похожие на грибные структуры, которые обычно прорастают из тела зараженной жертвы.

По словам исследователей, благодаря такой маскировке пауку легче приспособиться и продолжить свой род. Имитируя мертвый или зараженный организм, он становится менее привлекательным для хищников. Кроме того, это может помогать в охоте: потенциальная добыча не воспринимает его как угрозу и подпускает ближе. Интересно, что пауки этого рода не плетут ловчих сетей, а охотятся из засады, хватая добычу в воздухе передними лапами.

Редкая находка и новые вопросы

Пауки рода Taczanowskia считаются крайне редкими – с момента их описания в 1879 году их наблюдали лишь несколько раз. Большинство известных особей – самки, тогда как самцы значительно меньше и почти не попадаются исследователям.

На сегодняшний день в мире описано около 53 тысяч видов пауков, однако, по оценкам ученых, еще десятки тысяч остаются неизвестными.

Исследователи отмечают: даже те существа, которые часто вызывают у людей отвращение, могут оказаться уникальными открытиями для науки.

