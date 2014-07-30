Секторальные санкции против РФ являются весомым шагом к "антипутинской коалиции" - Парубий

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Парубий в Twitter.

«Поддержка от США и ЕС в виде санкций против секторов российской экономики очень важна, когда мы находимся в активном наступлении на терроризм», - написал он.

Кроме этого Парубий отметил, что «санкции важны как демонстрация всему миру, что центр управления, финансирования и поддержки боевиков на востоке находится в Кремле».

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«Эти санкции - весомый шаг к формированию антипутинской коалиции. Это свидетельствует, что Путин проигрывает не только в Украине, но и внешней политике», - сказал секретарь СНБО.