Война с Ираном ослабляет Трампа и ставит под угрозу его политический курс, – The Economist

Затяжные военные действия могут подорвать его позиции в Республиканской партии.

Война с Ираном становится для президента США Дональда Трампа непростым испытанием, угрожающим его влиянию внутри страны и за её пределами. Издание The Economist пишет, что даже короткий конфликт способен изменить ход второго срока президента, а затяжные военные действия могут подорвать его позиции в Республиканской партии и ослабить контроль над внешней политикой.

Трамп сталкивается с падением поддержки среди избирателей, поскольку на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли уже 13 американских военнослужащих, а цены на бензин и дизель выросли до 3,88 и 5,09 доллара за галлон, тогда как до начала инаугурации составляли 3,11 и 3,72 соответственно, пишет The Economist. Даже республиканцы, ранее твёрдо поддерживавшие президента, начинают выражать сомнения в целесообразности войны в Иране. В частности, фракция MAGA, включая медийные голоса вроде Такера Карлсона, обвиняет лидера в предательстве, а часть избранных представителей партии открыто выражает недовольство его действиями, говорится в статье.

Сложность ситуации усугубляется экономическим фоном: рост цен на нефть и возможная рецессия рынков могут заставить Трампа принимать необдуманные решения, например, рассматривать захват стратегических объектов в Иране, добавляет The Economist. В то же время, противник сохраняет собственную стратегическую инициативу, продолжая удары по морской и энергетической инфраструктуре соседних стран, обстреливает Ормузский пролив, что удерживает цены на нефть на высоком уровне и создает давление на мировую экономику.

The Economist пишет, что еще один вызов для Трампа – ослабление рычагов влияния на международной арене. Союзники учатся противостоять давлению со стороны США, а Иран демонстрирует способность сохранять контроль над Ормузским проливом, используя его как рычаг для влияния на возможные переговоры. Сейчас даже при желании положить конец конфликту, говорится в статье, США не смогут быстро нормализовать торговлю и поставки энергоносителей. Восстановление добычи и стабилизация рынков займут несколько недель, а риск новых обострений в регионе сохранится на длительное время.

Политическая цена конфликта на Ближнем Востоке может быть слишком высокой для Трампа, считает The Economist. Проигрыш в войне и рост экономического давления ослабят президента внутри страны, снизят его влияние на будущих лидеров Республиканской партии и усилят нестабильность в отношениях с союзниками. Издание отмечает, что слабый президент становится более непредсказуемым и способным на резкие шаги на внешней арене. Уже сейчас Трамп оказывает давление на союзников, инициирует торговые споры и разжигает внутренние конфликты с критическими СМИ и финансовыми институтами внутри США.

Таким образом, война с Ираном проверяет способности Трампа управлять страной в кризисных условиях, одновременно демонстрируя, что даже для опытного политика риск утратить контроль над ситуацией остаётся очень высоким, резюмирует издание.

Ситуация в Ормузском проливе

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по оккупации или блокаде иранского острова Харк, с целью вынудить Иран вновь открыть Ормузский пролив. По словам экспертов, подобная операция потребует использование дополнительных войск. Согласно информации Axios, три различных подразделения морской пехоты уже направляются в регион.

В свою очередь Иран уже ввел плату за проход судов через Ормузский пролив, речь идет о 2 миллионах долларов. Однако пока не сообщается, каким именно способом будет осуществляться эта сделка, учитывая масштабные санкции, введенные против Ирана.

В то же время Bloomberg сообщает, что Европа не знает, каким образом можно разблокировать Ормузский пролив во время ведения боевых действий. Как отмечает министр обороны Великобритании Эл Карнс, обсуждение военной поддержки региона находится на "очень ранних стадиях". По его словам, стандартного сопровождения кораблей будет недостаточно для защиты от современных угроз, поскольку ситуация требует сложного сочетания воздушного и морского контроля.

