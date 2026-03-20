Мир на пороге принятия природой решения, нужен ли ей человек, - ученый

Мир стоит на пороге принятия природой решения, нужен ли ей человек или лучше без него. Об этом во время пресс-конференции сказал Александр Сигал, директор Института промышленной экологии, действительный член Академии строительства Украины.
Говоря о глобальном потеплении, он отметил: "Мы стоим на пороге того, что природа принимает решение, нужен ли ей такой вид, как человек, для того, чтобы развиваться, или лучше, например, без него".
Да, добавил Сигал, с помощью климатических изменений природа может регулировать количество людей на планете, популяцию, возможность выживания, вплоть до "полного уничтожения человечества как такового".
"Если природа придет к выводу, что это недопустимый путь развития, то она будет принимать меры по недопущению такого пути развития. Фактически это то, что происходит сейчас в мире", – сказал эксперт.
В Украине ситуация хуже
Наталья Фиалко, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, заведующая отделом малой энергетики Института технической теплофизики НАНУ, отметила, что современное глобальное потепление происходит с ускорением, что является очень важным и опасным.
Кроме того, в Украине глобальное потепление происходит интенсивнее, чем в Западной Европе. Это обусловлено, в частности, более сухим климатом Украины и военными действиями в связи с вторжением России.
Влияние на туризм в Карпатах
"Если говорить о наших Карпатах, то сейчас уже на 8-10 дней сократился сезон, когда люди могут воспользоваться, например, тем самым снегом для горнолыжного отдыха", – сказал Сигал и добавил, что для того, чтобы сделать искусственный снег, нужно очень много воды и электроэнергии.
В то же время, если снега не будет, то экосистема Карпат, при наихудшем развитии событий, будет разрушаться. Потепление в первую очередь касается более низких высот гор в целом.
"Если мы хотим сохранить курорты в Украине, те самые курорты Карпат, то мы должны быть готовы к тому, что для тех, кто будет отдыхать, будет дополнительная финансовая нагрузка от 100 до 800 евро на период отпуска от 10 до 20 дней", – сказал эксперт.
Как бороться с глобальным потеплением?
По словам Фиалко, для борьбы с глобальным потеплением нужны, в частности, ресурсная дипломатия, адаптивное сельское хозяйство и внедрение технологий, снижающих зависимость от климата.
В свою очередь, Сигал отметил, что для борьбы с глобальным потеплением нужно внедрять также программы по снижению выбросов парниковых газов и декарбонизации. Кроме того, в частности, нужно сократить объемы использования ископаемого топлива.
В то же время он отметил, что вклад именно Украины в глобальное потепление – крайне мал – 0,7%. Почти 80% вклада в это вносят Китай, Индия и Соединенные Штаты Америки.
Ученые ошибались относительно уровня моря
Как сообщалось, результаты нового научного исследования, опубликованного в журнале Nature, свидетельствуют о том, что фактический уровень моря на планете сегодня уже значительно выше, чем это прогнозировалось многими климатологами.
Так, реальный уровень воды у берегов в среднем на 24–27 сантиметров выше, чем тот, из которого исходят большинство исследователей в своих расчетах. В некоторых регионах, особенно в странах Глобального Юга, разница достигает более 1 метра, а в отдельных точках – до 7,6 метра.
Это означает, что миллионы людей и тысячи квадратных километров суши уже сегодня гораздо ближе к воде, чем считалось.