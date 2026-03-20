Мир на пороге принятия природой решения, нужен ли ей человек, - ученый

Сигал отмечает, что в Карпатах сезон, когда можно покататься на лыжах, сократился уже на 8–10 дней.

Мир стоит на пороге принятия природой решения, нужен ли ей человек или лучше без него. Об этом во время пресс-конференции сказал Александр Сигал, директор Института промышленной экологии, действительный член Академии строительства Украины.

Говоря о глобальном потеплении, он отметил: "Мы стоим на пороге того, что природа принимает решение, нужен ли ей такой вид, как человек, для того, чтобы развиваться, или лучше, например, без него".

Да, добавил Сигал, с помощью климатических изменений природа может регулировать количество людей на планете, популяцию, возможность выживания, вплоть до "полного уничтожения человечества как такового".

"Если природа придет к выводу, что это недопустимый путь развития, то она будет принимать меры по недопущению такого пути развития. Фактически это то, что происходит сейчас в мире", – сказал эксперт.

В Украине ситуация хуже

Наталья Фиалко, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, заведующая отделом малой энергетики Института технической теплофизики НАНУ, отметила, что современное глобальное потепление происходит с ускорением, что является очень важным и опасным.

Кроме того, в Украине глобальное потепление происходит интенсивнее, чем в Западной Европе. Это обусловлено, в частности, более сухим климатом Украины и военными действиями в связи с вторжением России.

Влияние на туризм в Карпатах

"Если говорить о наших Карпатах, то сейчас уже на 8-10 дней сократился сезон, когда люди могут воспользоваться, например, тем самым снегом для горнолыжного отдыха", – сказал Сигал и добавил, что для того, чтобы сделать искусственный снег, нужно очень много воды и электроэнергии.

В то же время, если снега не будет, то экосистема Карпат, при наихудшем развитии событий, будет разрушаться. Потепление в первую очередь касается более низких высот гор в целом.

"Если мы хотим сохранить курорты в Украине, те самые курорты Карпат, то мы должны быть готовы к тому, что для тех, кто будет отдыхать, будет дополнительная финансовая нагрузка от 100 до 800 евро на период отпуска от 10 до 20 дней", – сказал эксперт.

Как бороться с глобальным потеплением?

По словам Фиалко, для борьбы с глобальным потеплением нужны, в частности, ресурсная дипломатия, адаптивное сельское хозяйство и внедрение технологий, снижающих зависимость от климата.

В свою очередь, Сигал отметил, что для борьбы с глобальным потеплением нужно внедрять также программы по снижению выбросов парниковых газов и декарбонизации. Кроме того, в частности, нужно сократить объемы использования ископаемого топлива.

В то же время он отметил, что вклад именно Украины в глобальное потепление – крайне мал – 0,7%. Почти 80% вклада в это вносят Китай, Индия и Соединенные Штаты Америки.

Ученые ошибались относительно уровня моря

Как сообщалось, результаты нового научного исследования, опубликованного в журнале Nature, свидетельствуют о том, что фактический уровень моря на планете сегодня уже значительно выше, чем это прогнозировалось многими климатологами.

Так, реальный уровень воды у берегов в среднем на 24–27 сантиметров выше, чем тот, из которого исходят большинство исследователей в своих расчетах. В некоторых регионах, особенно в странах Глобального Юга, разница достигает более 1 метра, а в отдельных точках – до 7,6 метра.

Это означает, что миллионы людей и тысячи квадратных километров суши уже сегодня гораздо ближе к воде, чем считалось.

