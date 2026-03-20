Каждый четвертый украинец недоволен работой: что беспокоит работников

Неудовлетворенность работой в Украине приобретает системный характер – 27% украинцев в той или иной степени недовольны. По данным исследования GRC.ua, имеющимся в распоряжении УНИАН, в 2024 году таких было 22%, а в 2023-м – 20%.

В то же время лишь 7% работников полностью удовлетворены работой – это самый низкий показатель за последние годы. Доля таких респондентов ежегодно уменьшается на 1 процентный пункт.

Наибольшую группу составляют условно лояльные: почти каждый четвертый говорит, что скорее доволен работой, а еще 27% принимают нынешние условия только из-за войны. Год назад таких было на 6 п.п. больше, что свидетельствует об исчерпании "запаса терпения".

Параллельно растет доля откровенно недовольных: 7% – категорически (против 4% в 2024 году), еще каждый пятый – в целом недоволен. Среди причин аналитики называют накопившуюся усталость, психологическое истощение и нестабильность. Зарплата остается ключевым фактором, но все чаще вызывает фрустрацию из-за разрыва между нагрузкой и оплатой.

В то же время растет роль нематериальных факторов. Самый распространенный демотиватор – отсутствие дружеской атмосферы (32%). Важными являются также отношения с руководителем, условия труда (27%), карьерные возможности (каждый четвертый), возможность работать удаленно (23%) и гибкий график (каждый пятый).

Исследование также свидетельствует о формировании "скрытой текучести": сотрудники остаются в компаниях, но внутренне готовы к переменам. В 2026 году удержание персонала будет все больше зависеть не только от зарплат, но и от доверия, условий и содержания работы.

"Работодателям придется работать с атмосферой, доверием, содержанием и форматом работы, ощущением перспективы. В противном случае рост неудовлетворенности работой превратится в волну увольнений, к которой рынок может оказаться неготов", – предупреждают аналитики.

По итогам 2025 года 15% работников украинских компаний подверглись сокращению зарплат, что на 2% больше, чем годом ранее. Однако в 2026 год подавляющее большинство работодателей вошли с намерением либо удержать зарплату на текущем уровне, либо повысить ее.

Большинство работодателей в сфере общественного питания и гостиничного хозяйства столкнулись с острым дефицитом персонала в Украине. Наибольший дефицит кадров работодатели ощущают на позициях поваров и их помощников. Также сложно найти официантов, барменов и технический персонал.

