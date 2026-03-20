'До MAX тоже доберёмся': Зеленский подколол Путина из-за блокировки Telegram в России

Путин запрещает современные технологии, чтобы снова почувствовать себя молодым, – шутит Зеленский.

Меры, которые Россия принимает по ограничению социальных сетей и мобильной связи, направлены на тотальный контроль над россиянами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает корреспондент УНИАН.

Он отметил, что российские спецслужбы работали и работают через Telegram в Украине.

"Мы это знаем, выявляем, боремся с этим. Что касается нас, то скажу откровенно, мы также работаем через Telegram в России", – отметил Зеленский.

По его словам, из-за ограничения доступа к этой сети в РФ будет сложнее передавать сигналы российскому обществу.

"Но у меня был доклад об их новой сети MAX. До "Макса" мы также доберемся", – отметил президент Украины.

По его словам, шаги, направленные на ограничение соцсетей, мобильной связи, "все это для тотального контроля".

"Понимаем, что строит Путин в России или почти уже построил. Это такой шаг назад. Причем шаг на 100 лет назад. Они могут скоро переходить на бумажную почту, на телеграф, лошадей. Вот такая цивилизация. А может, в принципе, Путину это нравится и он так чувствует себя молодым", – иронизирует Зеленский.

Блокировка неподконтрольных соцсетей в России

Как сообщал УНИАН, в Службе внешней разведки Украины отмечали, что в России фактическая блокировка мессенджера Telegram началась раньше, чем ожидалось, хотя полное ограничение доступа должно было вступить в силу с 1 апреля, технические проблемы уже фиксируются даже в городах-миллионниках.

На этом фоне российские власти продолжают навязывать пользователям так называемый национальный мессенджер MAX. В то же время сами чиновники и топ-менеджеры госкомпаний стараются избегать его использования на личных устройствах из-за недоверия и страха тотального контроля.

В украинской разведке отмечали, что представители российских элит массово покупают отдельные смартфоны и регистрируют новые SIM-карты исключительно для работы с MAX, чтобы не "светить" своими основными телефонами. В неформальных беседах они прямо признают: установка этого приложения фактически означает передачу устройства под контроль ФСБ.

