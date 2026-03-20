Под удар по авиазаводу в РФ попала очень 'жирная' цель, – Генштаб

Это произошло во время удара Сил обороны по 123-му авиаремонтному заводу в Новгородской области.

Подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который находился на обслуживании 123-го авиаремонтного завода в Новгородской области РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что уточнены результаты поражения 17 марта 2026 года объектов 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса (Новгородская область, РФ).

"Дополнительно подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он находился на территории предприятия на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации", – говорится в сообщении.

Видео дня

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжат наносить удары по важным объектам военно-промышленного комплекса оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Самолеты А-50: что нужно знать

Как известно, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, их еще называют "летающим радаром", имеют огромное значение в системе воздушного контроля РФ.

Работа А-50 позволяет россиянам оперативно реагировать на воздушные угрозы, в частности, приближение украинской авиации и крылатых ракет.

Эксперты отмечали, что до полномасштабного вторжения у России было до 10 таких самолетов. Несколько самолетов А-50 были сбиты Силами обороны Украины. Точной цифры никто сейчас не называет, но, по мнению экспертов, на сегодняшний день в РФ может быть до 5 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и модернизированных А-50У. Эти уникальные самолеты РФ сейчас не может производить.

Удары по авиазаводам в РФ

Как сообщал УНИАН, подразделения Сил обороны Украины 16 и 17 марта нанесли удары по двум авиазаводам в России. 17 марта был нанесен удар по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в районе города Ульяновска, что в Ульяновской области РФ.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечал, что предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (структура "Ростех") и обеспечивает производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

По предварительной информации, были поражены укрытия и места стоянки самолетов.

Впоследствии Генштаб сообщил, что аналогичным образом были поражены объекты 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Отмечается, что этот завод специализируется на полном цикле ремонта и модернизации самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 и Л-410.

