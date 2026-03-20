Православный праздник сегодня называют в народе Фомин день.

21 марта согласно новому церковному календарю ПЦУ верующие вспоминают святителя Кирилла, епископа Катанского. Также сегодня - поминальная суббота четвертой недели Великого поста. Рассказываем, какие традиции и запреты связаны с этой датой, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре

21 марта православные чтят память святителя Кирилла, епископа Катанского. По старому церковному стилю святого вспоминают 3 апреля.

Кирилл родился в Антиохии (ныне территория Турции) и жил в I-II веках. Он был учеником апостола Петра и сопровождал его в миссионерских путешествиях. Во время одной из таких поездок они прибыли на Сицилию, в город Катанию, где Петр поставил Кирилла епископом.

Святитель прославился как мудрый управитель, вел благочестивую жизнь и имел дар чудотворения. Согласно преданию, как-то по его молитве вода в одном из источников, ранее непригодная для питья, стала чистой - это чудо помогло обратить ко Христу многих язычников.

Умер святитель Кирилл в глубокой старости, похоронен на Сицилии.

Кого еще почитают сегодня согласно новому церковному календарю: преподобного Якова, епископа Катанского, исповедника, святителя Фому, патриарха Константинопольского.

21 марта, как по новому, так и по старому стилю, в церкви отмечают родительскую субботу четвертой недели Великого поста. В этот день верующие молятся об упокоении умерших близких. Согласно традиции, идут в храм, подают записки за упокой, участвуют в поминальных службах.

Какой православный праздник сегодня по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день православные чтят память преподобного Феофилакта, исповедника - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно староцерковному стилю и какие запреты связаны с этим днем.

Обычаи 21 марта, что можно и что нельзя делать сегодня

К святым дня обращаются с молитвами о защите и исцелении, просят укрепить веру и дать сил справляться с жизненными трудностями.

Как уже говорили, в родительскую субботу принято идти в храм на поминальную службу. На милостыню ("панахидку") приносят постные продукты - их раздают нуждающимся или используют для поминальных трапез. Это не считается обязательным - все по возможности, намного важнее - это помолиться за упокой души тех, кого уже нет с нами.

Обычно подают: хлеб, крупы, муку, сахар, масло, фрукты, сухофрукты, мёд, сладости без скоромного. Продукты должны быть постными, алкоголь не приносят. Милостыню подают с молитвой об усопших, часто - с записками с именами. Считается, что главное - не количество, а искреннее намерение помочь "во имя" умерших.

Также принято посещать кладбища и приводить в порядок могилы. Если нет возможности побывать в церкви, можно помолиться дома - главное, чтобы молитва была искренней.

В народе 21 марта называют Фоминым днем - в честь святителя Фомы, память которого также совершается сегодня. Считается, что сегодняшний день благоприятный для наведения порядка в доме, можно делать генеральную уборку - вместе с сором из дома уйдут болезни и все плохое. Хорошей приметой считается наладить отношения - помириться с теми, с кем в ссоре.

В этот день церковь советует избегать всего, что разрушает внутренний мир: не следует сплетничать, завидовать, хвастаться, осуждать. Запрещается лгать, лениться, жадничать и отказывать в помощи.

В родительская субботу не принято плохо говорить об ушедших, устраивать шумные застолья, употреблять алкоголь на поминках или оставлять еду и спиртное на могилах.

Согласно народным поверьям, ссориться и выяснять отношения сегодня - к затяжным конфликтам и неприятностям.

Приметы 21 марта

По приметам этого дня можно судить, какой будет погода и будущий урожай:

гром слышен - к урожайному году;

появились комары - скоро потеплеет;

птицы купаются в лужах - впереди теплые дни;

выяснилось - поменяется погода и пойдет дождь;

кошка просится на улицу - к потеплению.

Также замечено, что если в это время много березового сока, то лето будет дождливым.

Вас также могут заинтересовать новости: