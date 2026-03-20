Умер легендарный актер Чак Норрис: заявление семьи

Актеру было 86 лет. 10 марта он отметил день рождения.

Ушел из жизни всемирно известный американский актер Чак Норрис. Ему было 86 лет.

"С глубокой скорбью наша семья сообщает о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса вчера утром (19 марта - УНИАН). Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой", - говорится в заявлении семьи актера, оппубликованном на его странице в Instagram.

Близкие легенды попросили поклонников уважать частную жизнь их семьи в это скорбное время.

"Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас он был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи. Он прожил свою жизнь с верой, целеустремленностью и непоколебимой преданностью людям, которых любил. Своим трудом, дисциплиной и добротой он вдохновил миллионы людей по всему миру и оставил неизгладимый след в жизни многих", - говорится в заявлении.

Также со словами благодарности за молитвы и поддержку в заявлении напоминается о недавней госпитализации актера.

"Хотя наши сердца разбиты, мы глубоко благодарны за жизнь, которую он прожил, и за незабываемые моменты, которые нам посчастливилось разделить с ним. Любовь и поддержка, которую он получал от поклонников по всему миру, значили для него очень много, и наша семья искренне благодарна за это. Для него вы были не просто поклонниками, вы были его друзьями…", - добавили близкие Чака Норриса.

Чак Норрис - что важно знать

Чак Норрис - легендарный мастер боевых искусств, актёр и культурный феномен, чья карьера охватывает несколько десятилетий. Родился в 1940 году в Оклахоме, он начал заниматься боевыми искусствами ещё в молодости, став черным поясом по карате и изучив несколько других дисциплин, включая джиу-джитсу и тхэквондо.

Норрис снискал мировую известность благодаря ролям в боевиках 1970-1980-х годов, включая культовые фильмы "Путь дракона" с Брюсом Ли и сериалы "Walker, Texas Ranger", где он олицетворял принципиального и несломимого героя.

Помимо кино и телевидения, Чак активно занимался общественной деятельностью, создавая школы боевых искусств, программы для молодежи и благотворительные фонды.

